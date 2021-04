Nouvelle table de concertation pour améliorer les interventions sur le bassin de Chambly

Au cours des prochaines semaines, le Service d’incendie de la Ville de Chambly participera à des rencontres sur une table de concertation des intervenants du bassin de Chambly.

La Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, le Service d’incendie de la Ville de Saint-Mathias, ainsi que la Garde côtière auxiliaire canadienne – région du Québec, devraient y participer également.

Dans un but de partage d’informations et de méthodes de travail auprès des intervenants susceptibles de prendre part à des interventions sur le bassin de Chambly, ces rencontres permettront également d’établir les différents rôles et responsabilités de chaque organisation.

Le Service d’incendie profite de cette occasion pour rappeler aux plaisanciers du bassin de Chambly que malgré l’arrivée hâtive du beau temps, l’eau froide, les nombreux débris flottants de la crue printanière, ainsi que les conditions météorologiques changeantes, représentent des facteurs de risques supplémentaires aux activités sur les plans d’eau. Il est du devoir des utilisateurs du bassin de bien se préparer avant une excursion et de toujours adopter une attitude sécuritaire, particulièrement à ce temps-ci de l’année.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service d’incendie de la Ville de Chambly, au 450 658-0662 ou [email protected]