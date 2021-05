Le Service loisirs et culture de Chambly veut se doter d'un plan directeur

La Ville de Chambly travaille actuellement à l’élaboration d’un plan directeur, en collaboration avec la firme AECOM, afin d’optimiser le développement de ses installations de loisirs, lesquelles ont un impact direct sur la qualité de vie des citoyens.

Les objectifs liés à un tel plan directeur consistent à se doter d’une vision globale et structurante, d’orienter la prise de décisions et à planifier les différentes interventions; particulièrement pour le développement des parcs, des espaces verts, des plateaux sportifs et des infrastructures en matière de loisirs, sports et plein air, culture, tourisme, événements et activités communautaires.

Au terme de cet exercice, un plan à court, à moyen et à long terme guidera les actions de la municipalité. Celui-ci tiendra compte des besoins actuels et futurs, des données sociodémographiques, des tendances en matière de loisirs, de mobilité active, d’aménagement et de développement durable. Il visera également l’équilibre entre la mise à niveau des infrastructures actuelles et le développement souhaité, en tenant compte de la réalité sur le terrain et des ressources municipales. Enfin, à la lumière des informations recueillies, il proposera une offre pertinente, diversifiée et complémentaire, en visant l’équité et l’accessibilité, pour un développement harmonieux de la communauté.

Pour ce faire, le Service loisirs et culture dressera un portrait de la situation, notamment à l’aide d’un inventaire élaboré des parcs, des installations et des équipements. Suivra le diagnostic, qui tiendra compte de la situation actuelle, en fonction de la population, des tendances, des forces et des faiblesses, de même que les opportunités et les contraintes. Le tout sera accompagné d’une consultation publique, qui permettra de sonder les citoyens sur leur satisfaction, leurs attentes, leurs idées, etc. Il établira ensuite une vision globale et identifiera les grandes orientations, qui guideront la prise de décisions.

Un plan d’action découlera de cette démarche, avec un programme d’interventions précis et détaillé, incluant une estimation des coûts, une stratégie de mise en œuvre et une priorisation des actions pour les dix prochaines années. Il permettra d’avoir une vision à long terme sur les parcs et les plateaux sportifs, de même que les immeubles.

Cette démarche sera réalisée grâce à l’implication de différents services municipaux, en l’occurrence le Service loisirs et culture, le Service des travaux publics, le Service de la planification et du développement du territoire, le Service du génie, de même que le Service des communications et relations avec les citoyens; en plus d’impliquer les tables consultatives, les citoyens et les organismes du milieu, et ce, par le biais de réunions de travail, de consultations publiques et de rencontres d’échanges et de validation en mode virtuel, étant donné le contexte pandémique.

Il est à noter que le travail a été amorcé en mars dernier, par le biais d’une rencontre de démarrage avec la firme. Par ailleurs, une consultation publique sera lancée dès le mois de mai. Les informations liées à cette dernière seront diffusées prochainement dans une section du site Internet (ville.chambly.qc.ca), qui sera bientôt accessible. Finalement, le dépôt de la version officielle du plan directeur est prévu d’ici la fin de l’année.