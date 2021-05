Reprise des travaux dans le secteur de l'échangeur de la 30 et de la route 116

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise, à partir du 2 mai, du chantier d’asphaltage de l’autoroute 30 en direction ouest à Saint-Bruno-de-Montarville, entre le boulevard Clairevue et la route 116, qui vise notamment à faciliter l’utilisation des accotements par les autobus (UAB).

Réalisé de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, ce chantier inclut des travaux d’asphaltage dans l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116. Le Ministère profitera également de l’occasion pour effectuer des travaux sur des structures de supersignalisation dans le secteur.

Gestion de la circulation : entraves de nuit uniquement

Les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis, entre 19 h et 5 h et les vendredis, entre 20 h 30 et 8 h:



- Une voie par direction sera disponible sur l’autoroute 30, entre le boulevard

Clairevue et la route 116. La circulation se fera à contresens, impliquant par défaut :

- la fermeture des bretelles de sortie et d’accès no 78 (boulevard Clairevue)

de l’autoroute 30 en direction ouest – jusqu’à la fin mai;

- Des entraves seront requises dans l’échangeur A-30/R-116, selon le même horaire et en fonction de l’avancement des travaux d’asphaltage et sur des structures de supersignalisation. À prévoir, notamment :



- la fermeture des bretelles menant de l’autoroute 30 en direction ouest à la

route 116 – de début mai à début juin

- la fermeture de la bretelle menant de la route 116 en direction ouest à

l’autoroute 30 en direction est – de mi-mai à mi-juin;

- la fermeture des bretelles menant du boulevard des Promenades à la

route 116 en direction ouest – de la mi-mai à la mi-juin

Des détours balisés seront mis en place lors des fermetures de bretelles.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier.