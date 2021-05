Des membres de l’alliance APTS-FIQ lancent un message

Des membres de l’alliance APTS-FIQ, professionnels en soins ainsi que techniciens, se sont réunis plus tôt cette semaine pour lancer un message à Louise Potvin PDG du CISSSME : il est de sa responsabilité d’agir contre la pénurie de main-d’œuvre.

L'ATPS-FIQ a effectué, au cours de cette action, le dépôt de 400 chaises vides qui représentent près de la moitié des postes vacants de la FIQ et de L’APTS au sein du CISSSME .

« Mme Potvin a la responsabilité de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. Quel est le plan de match pour attirer et retenir les salariés dans réseau public? Par son silence, le CISSSME appuie l’attitude intransigeante du gouvernement Legault envers les femmes travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce que nous demandons à notre PDG, c’est de dire à ses vis-à-vis du gouvernement qu’il y a urgence d’agir », ont déclaré Joel Bélanger président local de l’APTS, et Brigitte Petrie présidente locale de la FIQ.

Mettre fin à la discrimination salariale

Afin de rééquilibrer la situation, l’alliance APTS-FIQ revendique des augmentations de salaire de 12,4 % sur trois ans, dont 7,4 % en rattrapage salarial. Les conséquences économiques de la pandémie ne peuvent justifier ni la stagnation salariale, ni le maintien d’une discriminationsystémique contre les femmes.