Deux entraves routières prévues ce dimanche en soirée

Le Ministère des Transports avise les usagers de la route de la tenue d'entraves routières dans le secteur de l’échangeur A-30/R-116, au courant de la nuit de ce dimanche 9 mai.

Voici les entraves prévues dans ces secteurs:

1) A-30 | AUTOROUTE DE L’ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville



- Dans les deux directions

- Entre les kilomètres 78 (boulevard Clairevue) et 75;

- Circulation en contresens (chaussée est), 1 voie par direction, de dimanche 20 h à lundi 5 h

- Note : en direction est, fermeture de la voie de gauche à compter de 19 h

- Fermetures par défaut : pour A-30 ouest

- Les sorties 78 (boulevard Clairevue) et 76 (R-116, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier);

- Détour via sortie 73 (chemin de Chambly) et A-30 est

- L’entrée du boulevard Clairevue;

- Détour via route de l’Aéroport, chemin de Chambly et R-116 est ou via boulevard Marie-Victorin, A-30 est, sortie 80 pour montée Montarville et A-30 ouest;

2) R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville



- Direction est

- À la hauteur de la sortie 8 (A-30 ouest, boulevard des Promenades)

- Fermeture de 1 voie sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h

- Fermeture par défaut : la sortie 8. Détour via la sortie 9 pour A-30 est et faire demi-tour à la sortie 80 (montée Montarville);