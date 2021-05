La bibliothèque de Chambly dit oui au programme Raconte-moi 1001 histoires

La Bibliothèque municipale de Chambly confirme sa participation au nouveau programme régional Raconte-moi 1001 histoires de l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie.

Les jeunes parents sont invités à se présenter à la bibliothèque, dès maintenant, afin d’inscrire leur enfant (0 à 6 ans) à ce programme d’éveil à la lecture.

Dans une optique de développer de bonnes habitudes de lecture et de stimuler le langage, les participants devront tenter de faire lire 1000 livres à leur enfant, et recevront le 1001e en cadeau. Chaque enfant inscrit recevra une trousse comprenant : une toise pour mesurer la progression de son développement et de ses lectures, des autocollants, un signet et un livret destiné à ses parents.

Chaque livre fait grandir un enfant, il lui procure de nombreux bénéfices tels que le développement du langage et de l’imagination, l’augmentation de la concentration, et a un impact direct sur la réussite scolaire. De plus, la lecture à deux (parent-enfant) favorise le lien affectif et permet de développer davantage une passion pour les livres et la lecture.

Une trousse par enfant, pour les 6 ans et moins, sur présentation d’une carte Bibliothèque ou Accès valide.