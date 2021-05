Entrave sur le chemin de l'Industrie à Beloeil depuis hier soir

Le Ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de la Ville de Beloeil entraîneront une fermeture du chemin de l’Industrie en direction est, entre la bretelle de sortie no 112 de l’autoroute 20 et la route 223, à compter depuis 20 h ce mercredi 12 mai pour une durée d’environ deux semaines.

Notons que les bretelles de sortie et d’accès de l’autoroute 20 resteront ouvertes durant les travaux.

Pour les intéressés, la construction d’un carrefour giratoire a eu lieu l’automne dernier à l’entrée du stationnement incitatif sur la rue de l’Industrie à Beloeil. Il reste présentement des travaux de pavage de la chaussée sur une voie de la rue de l’Industrie, la finition du terre-plein central, ainsi que des travaux d’aménagement paysager.

L’entrepreneur est la compagnie Eurovia et la surveillance est effectuée par la firme Stantec ExpertsConseils.

Entrave routière

Pour la troisième phase du chantier, les travaux entraînent, telle que la phase précédente, la fermeture d’une voie en direction Est de la rue de l’Industrie (vers le Richelieu), entre la bretelle de la sortie 112 et la rue Richelieu. La circulation se fera en sens inverse sur la rue de l’Industrie, vers les bretelles de l’autoroute 20. Un chemin de détour sera aménagé proposant deux options, via l’autoroute 20 ou via le chemin de l’Industrie.

Échéancier du projet

Cette fermeture partielle a été mise en place dans la soirée du mercredi 12 mai. Les travaux débuteront le 13 mai, pour un délai estimé à 6 jours ouvrables. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, l’échéancier des travaux pourrait être modifié et vous serez informés des changements, le cas échéant.

Suite à la réalisation de la troisième phase, une quatrième phase sera requise pour les travaux de marquage, de réfection des accotements et d’aménagement paysager. La durée de ces travaux est d’environ 7 jours ouvrables et n’entrainera que des entraves ponctuelles avec signaleurs.