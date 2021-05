Feu vert pour l'agrandissement de l'Hôpital Pierre-Boucher

Dans le but de répondre aux besoins croissants de la population de la Montérégie-Est, le Ministère de la santé et des services sociaux a donné son approbation pour débuter un projet majeur d’infrastructure publique pour l’agrandissement et la modernisation l’Hôpital Pierre-Boucher.

Cet agrandissement de l’Hôpital Pierre-Boucher représente un investissement immobilier majeur. Il permettra notamment de bâtir une urgence plus grande, de moderniser les espaces, d’intégrer des technologies de pointe, d’augmenter le nombre de lits, d’intégrer la pédiatrie régionale, de consolider les offres de service en psychiatrie, en soins critiques et en gériatrie en plus de développer de nouvelles offres de services!

À cet effet, le programme fonctionnel (PF) du projet d’agrandissement de l’Hôpital Pierre-Boucher sera bientôt déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce document liste tous les besoins cliniques, clinico-logistiques et administratifs de l’hôpital.