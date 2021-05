Distribution d'arbres gratuite ce samedi à Carignan

La Ville de Carignan invite ses citoyens intéressés à participer à la Journée de l'arbre afin de profiter d'une distribution gratuite de jeunes plants. Ceux-ci pourraient remplacer les arbres morts ou malades ou encore regarnir le couvert forestier d'une propriété.

C'est le samedi 22 mai de 9h à midi dans le stationnement de l’école du Parchemin (1800, rue Gilbert-Martel) que se tiendra cette activité.

L’objectif de cette distribution est de contrer les émissions de gaz à effet de serre et de profiter des nombreux services offerts par les arbres qui procurent de l’ombre aux résidences, embellissent les communautés, empêchent l’érosion et protègent la biodiversité en procurant de la nourriture et des habitats aux plantes, aux oiseaux et aux animaux.

Diverses essences d’arbres seront disponibles :

- Noyer noir;

- Chêne rouge;

- Érable rouge;

- Bouleau jaune;

- Cerisier tardif;

- Érable à sucre;

- Chêne à gros fruit;

Prenez note qu'il n'est pas possible de réserver à l'avance une essence d'arbre.