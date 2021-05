Grève « mystère » pour près de 1300 professionnels de l’éducation de la Montérégie

Le millier de membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM-CSQ), affiliés à la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ), seront en grève « mystère » en avant midi ce mercredi, 19 mai, pour manifester leur insatisfaction à l’égard des offres salariales et de la bonification des conditions de travail faites par le gouvernement à la table de négociation.

Dans le but de faire écho à la colère grandissante de ses membres, la FPPE-CSQ annonce que des écoles, partout au Québec, seront fermées par des lignes de piquetage lors de cette journée de grève. La Fédération et ses syndicats conserveront le mystère quant aux endroits précis jusqu’au 19 mai, à 6h.

À cette occasion, M. Guy Boivin, président du SPPM-CSQ, prendra la parole devant les membres en piquetage dans chaque centre de services scolaire du syndicat soit : Marie-Victorin, Des Patriotes, Des Hautes-Rivières, Des Grandes-Seigneuries, De la Vallée-des-Tisserands.