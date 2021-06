L’été sera chaud, ensoleillé et sec, selon Météomédia

L’été 2021 sera chaud, ensoleillé et sec selon Météomédia.

La chaîne spécialisée a dévoilé aujourd’hui son aperçu pour les mois de juin, juillet et août, ajoutant que les Québécois peuvent s'attendre à un été avec des températures chaudes, mais moins caniculaires que l'été passé.

« Cet été, le temps sera idéal pour profiter de la plage et des barbecues, car la majorité des Canadiens verront des températures près ou supérieures à la normale avec de nombreuses journées ensoleillées », mentionne Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia.

« Cependant, un été chaud et sec a un inconvénient frustrant. Ces conditions pourraient entraîner une saison difficile dans la plupart des régions agricoles et cela contribuerait à un risque plus élevé d'incendies et à une mauvaise qualité de l'air. Une saison active des ouragans sera aussi à surveiller », ajoute Chris Scott.

« Très peu de précipitations ont été reçues au cours du mois de mai au Québec, particulièrement dans le sud de la province et des problèmes liés à la sécheresse seront à surveiller au cours de l'été alors que de longues périodes sans pluie sont à prévoir », ajoute Anne-Sophie Colombani, météorologue à MétéoMédia.