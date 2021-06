Plus de 2 millions de doses de Pfizer par semaine livrés au pays d’ici la fin août

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé ce midi qu’Ottawa recevra plus de 2 millions de doses du vaccin de Pfizer chaque semaine d’ici la fin du mois d’août.

Durant son point de presse en compagnie des autorités fédérales de la santé, le premier ministre s’est aussi réjoui de la couverture vaccinale atteinte jusqu’à maintenant parmi la population.

« Cela veut dire plus de 9 millions de doses qui arriveront en juillet et 9,1 millions supplémentaires en août, a précisé M. Trudeau. Nous avons aussi négocié une option de 3 millions supplémentaires de doses de Pfizer, qui seront livrés en septembre. Au rythme où nous allons, nous allons atteindre nos objectifs. »

Le premier ministre a révélé que jusqu’à maintenant, 65 % des Canadiens ont reçu au moins une dose, ce qu’il a qualifié de vraiment très encourageant.

« Plus il y a de gens vaccinés et plus nous sommes en sécurité, a-t-il souligné. Et nous nous approchons de la fin de cette crise. On a des raisons d’espérer que cet été et cet automne seront meilleurs. »

Baisse constante

À l’échelle nationale, les autorités de la santé publique ont mentionné que la baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès se poursuit.

2,300 cas ont été signalés en moyenne par jour depuis une semaine, ce qui représente une diminution de 73 % comparativement au sommet atteint durant la 3e vague.

Durant la même période, le nombre d’hospitalisations en raison de la maladie a chuté de 47 %, pour atteindre un peu plus de 2,300 personnes quotidiennement.

Les cas graves ont aussi diminué et le nombre moyen de décès par jour a baissé de 35 %, pour se chiffrer à 34 victimes par jour.

Au Québec, 279 nouveaux cas ont été rapportés ce vendredi et le nombre d’hospitalisations reste en diminution avec 307, 10 de moins qu’hier.