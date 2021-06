La Montéregie retourne au palier jaune dès lundi

En raison de l’amélioration de la situation épidémiologique, toute la Montérégie passera au palier de préalerte (jaune) dès le lundi 14 juin.

Parmi les mesures en vigueur au palier jaune, les rassemblements dans les domiciles privés seront permis pour les occupants de deux résidences différentes. Dans les restaurants, les personnes vivant à deux adresses différentes pourront partager la même table.

« Ce passage au palier jaune est vraiment un signe encourageant. La baisse du nombre de cas et d’hospitalisations permet ces allègements. Pour que la situation reste favorable, j’invite les gens à continuer de respecter les mesures sanitaires. Au cours des deux prochaines semaines, les Montérégiens seront invités, par groupe d'âge, à devancer leur 2e dose. J'invite les gens qui ont été vaccinés depuis 8 semaines ou plus à en profiter puisque le vaccin est plus efficace après 2 doses », rappelle Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Devancer la 2e dose de vaccin

Actuellement, il est possible de devancer la 2e dose pour les gens qui ont reçu le vaccin Pfizer et ceux qui ont obtenu le vaccin AstraZeneca et qui veulent recevoir les mêmes vaccins. Nous vous invitons à consulter le calendrier qui a été établi à ce sujet : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2917/

Rappelons que de nouveaux assouplissements pour tous sont aussi prévus le vendredi 11 juin prochain :

L’ouverture des terrasses extérieures des bars.

Les sports et les loisirs supervisés seront permis à l’extérieur en groupe de 25 personnes.

À compter du 8 juillet, les bals de finissants pourront être tenus à l’extérieur et accueillir un maximum de 250 personnes.