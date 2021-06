Un événement virtuel pour souligner la résilience des entreprises locales durant la pandémie de COVID-19

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) annonce les lauréats du Mini-Gala des Lotus. Ces derniers ont été dévoilés lors d’un événement entièrement virtuel, le 17 juin, auquel prenaient part près de 90 personnes.

La soirée a débuté par un survol des beaux gestes de solidarité dont ont fait preuve les entreprises de la région au cours de la dernière année, suivi par hommage à la directrice générale de la CCIVR, Julie La Rochelle, pour sa bienveillance envers les entrepreneurs, sa grande volonté de poursuivre la mission de la CCIVR malgré les contraintes et son énergie inspirante.

Par la suite, les invités ont pu découvrir les 45 entreprises mises en nomination comme Coup de cœur de la population, puis les partenaires ont remis des prix aux quatre entreprises ayant reçu le plus grand nombre de mentions de la population.

Après des messages des députés, Yves-François Blanchet et Simon Jolin-Barrette, soulignant la résilience des entreprises et l’importance de l’achat local, Julie La Rochelle a présenté un montage de photos mettant en vedette les 43 entreprises mises en nomination pour un prix Lotus.

Les partenaires de la soirée ont ensuite pu annoncer les six entreprises sélectionnées par le jury du Mini- Gala des Lotus, puis la soirée s’est terminée par une animation musicale de DJ Abeille.

« Merci à tous les invités et partenaires qui ont fait de cette soirée un événement mémorable! Au cours de la dernière année, nos entrepreneurs ont fait preuve d’innovation, de résilience, de solidarité... c’est ça qu’on souhaitait célébrer avec le Mini-Gala des Lotus! Ce fut une soirée touchante et humaine, une belle façon de souligner la fin de cette période difficile » a souligné Julie La Rochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu.

L’équipe de la CCIVR se trouvait, pour l’occasion, dans un studio mobile Le Gars du son installé à Mouton Village, à St-Charles-sur-Richelieu. Pendant les semaines précédant l’événement, les participants pouvaient se procurer des boîtes-apéros provenant de plusieurs restaurateurs locaux, vendues sur le site internet du Mini-Gala des Lotus. Tout l’argent des ventes sera versé directement aux restaurateurs, soit plus de 2500 $.

Les lauréats



Coups de cœur de la population:



- Le Quartier général du Vieux-Beloeil;

- Sophie Gamache, audioprothésiste;

- Le Point Rouge;

- PurÉquilibre, centre de yoga;



Prix Lotus



- Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu;

- À table, c’est prêt!;

- Voyages Action;

- La Maison de la course;

- La Boîte à souvenirs;

- Les Marchés Pepin;