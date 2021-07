L'effet des congés sur la campagne de vaccination

La couverture vaccinale en Montérégie n’a gagné que 0,3% en une semaine, s'élevant maintenant à 72,5% de la population totale ayant reçu au moins une dose.

La campagne de vaccination a pris une pause dans la dernière semaine un peu partout au Québec en raison des journées fériées de la fête nationale et de la fête du Canada.

Le nombre de doses administrées chaque jour était un peu plus bas qu’à l’habitude cette semaine, mais selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), celui-ci est revenu à la normale les 29 et 30 juin.

Bilan du mois de juin

En date du 1er juin, 883 616 doses avaient été administrées en Montérégie. Un mois plus tard, c’est 1 297 121 doses qui ont été données, faisant passer la couverture vaccinale de 62,2% à 72,5%.

Cette croissance moins rapide pourrait s’expliquer par les deuxièmes doses qui sont comprises dans le calcul de la direction de la santé publique de la Montérégie. Le mois de juin était d’ailleurs l’ouverture des plages de rendez-vous pour la deuxième dose selon les groupes d’âge.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous en visitant le clicsanté.ca ou en appelant au 1 877 644‑4545. Les plages horaires sont désormais ouvertes pour toutes personnes de 12 ans et plus, que ce soit pour une première ou une deuxième dose.

Notons en terminant que la Montérégie voit une légère hausse des éclosions actives avec 19 en cours, comparativement à 16 la semaine dernière.