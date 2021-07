La Montérégie a 36,6% de sa population entièrement vaccinée

Sur les 73,2% de la population totale vaccinée contre la COVID-19 en Montérégie, la moitié a reçu une deuxième dose.

La direction de la santé publique de la Montérégie a rendu publiques cette semaine les données concernant la couverture vaccinale de la population adéquatement vaccinée, c’est-à-dire ayant eu les deux doses.

Néomédia a d’ailleurs questionné sur ce sujet le directeur de la campagne de vaccination du Québec, Daniel Paré, alors qu’il était en visite à Saint-Zotique plus tôt cette semaine.

« On le voit dans différentes régions du Québec. Des fois, c’est de voir s’il y a un site de vaccination à proximité, de voir s’il y a des secteurs plus âgés ou plus jeunes ou des raisons culturelles. L'important est de les identifier pour bien les adresser. C’est pour ça qu’il faut se lever les manches et continuer à y aller parce qu’on a besoin de cette couverture vaccinale là », a-t-il répondu.

M. Paré rappelle qu’il faut toutefois être prudent avec l’interprétation des chiffres. Il mentionne aussi que les équipes de la santé publique surveillent de près ces régions, puisqu’elles sont les plus susceptibles à ce qui est de cas de contamination.

Rappelons que 95% des cas de la dernière semaine étaient des gens qui n’étaient pas adéquatement vaccinés.

Cas actifs

La Montérégie compte toujours 15 éclosions actives, dont 9 en milieu de travail, principalement en raison de la fin des classes pour plusieurs.