Collecte d'encombrants sans réservations à Carignan

Les matières acceptées et refusées demeurent les mêmes et les réservations seront à nouveau obligatoires à compter du 1 er août 2021. Les encombrants ou volumineux sont des ordures domestiques qui excèdent la capacité du bac à ordures ou qui ont un poids supérieur à 25 kg (55 livres).

Conditions de ramassage

Les encombrants doivent être disposés côte à côte en respectant un dégagement de 60 cm (2 pi) entre le bac d’ordures et entre eux.

Les encombrants doivent être facilement accessibles en bordure de rue (aucune voiture stationnée devant).

Les encombrants doivent être facilement manipulés par deux personnes et doivent être libre de clous, de vis et de bouts tranchants afin de rendre leur manipulation sécuritaire pour la personne qui effectue la collecte.

Quantité illimitée d’items.

Coupez les toiles et les tapis et attachez-les en rouleaux de 1,2 m (4 pi) de longueur et 30 cm (1 pi) de diamètre.