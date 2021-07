Vaccination sans rendez-vous à Brossard, Chambly et Lacolle

Plusieurs nouvelles plages horaires de vaccination (1ère et 2e dose) sans rendez-vous Moderna (18 ans et +) s'ajoutent à notre l'offre de service des cliniques de vaccination à Brossard, Chambly et Lacolle.

Chambly

- Site de vaccination de Chambly : 1390 Av Bourgogne

Samedi 10 juillet de 9 h 30 à 16 h 30

Mardi 13 juillet de 10 h 30 à 17 h 30

Brossard

- Site de vaccination Panama : 1575, avenue Panama

Lundi 12 juillet de 12 h 30 à 19 h 30

Mardi 13 juillet de 12 h 30 à 19 h 30

Mercredi 14 juillet de 9 h 30 à 16 h 30

Jeudi 15 juillet de 12 h 30 à 19 h 30

Vendredi 16 juillet de 10 h 30 à 17 h 30

Samedi 17 juillet de 9 h 30 à 16 h 30

Dimanche 18 juillet de 9 h 30 à 16 h 30

Lacolle

- Site de vaccination de Lacolle : 12, rue Ste-Marie