À compter d’aujourd’hui, le CISSS de la Montérégie-Centre sillonnera son territoire afin de vacciner les gens contre la COVID grâce à un autobus spécialement aménagé pour cela. La mise en service du Vaccibus a été rendue possible grâce à la collaboration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

« Nous sommes très fiers d’inaugurer aujourd’hui ce Vaccibus qui nous permettra de favoriser l’accessibilité à la vaccination. Nous irons vers les gens pour leur offrir une première dose et pour les inciter à recevoir leur 2edose plus rapidement, afin que plus de gens possible soient protégés contre la COVID d’ici la fin de l’été », fait valoir Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre.

« Le RTL est enchanté de collaborer à cette initiative et ainsi permettre un retour à la normale le plus rapidement possible en permettant de rapprocher les équipes de vaccination des milieux de vie des citoyens par l’utilisation d’un de nos véhicules. Depuis le début de la pandémie, nous accompagnons nos clients dans leurs déplacements de façon sécuritaire. De plus, nous leur avons offert des navettes vers des cliniques de vaccination, avons déplacé des élèves du secondaire et une clientèle immigrante en situation précaire toujours vers ces cliniques et poursuivons maintenant avec la mise en place d’un premier Vaccibus pour le territoire d’une partie de l’agglomération de Longueuil et de la Montérégie », a ajouté Jonathan Tabarah, président du Réseau de transport de Longueuil.

Site de vaccination mobile

L’autobus prêté par le RTL a été transformé en site mobile de vaccination. Les bancs ont été retirés pour aménager un espace pour la préparation des vaccins, l’évaluation et la vaccination. Le véhicule est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription des gens et l’attente après avoir reçu le vaccin se feront sous des chapiteaux installés sur les lieux. Une brigade formée par la direction de santé publique de la Montérégie parcourra le secteur pour informer les gens des alentours qu’on vaccine tout près de chez eux et les inviter à s’y présenter pour être vaccinés.

Pendant tout l’été, le Vaccibus sera en opération les mardis, jeudis et samedis. Il se rendra chaque jour dans des quartiers différents des municipalités du territoire dont Brossard, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu et Venise-en-Québec, entre autres. L’itinéraire sera établi pour faire en sorte que le Vaccibus se rende en priorité dans les lieux où moins de gens sont vaccinés. L’horaire sera annoncé sur la page Facebook du CISSS de la Montérégie-Centre.