Ajout de plages horaires de vaccination sans rendez-vous

Ajout de nouvelles plages horaires de vaccination sans rendez-vous pour cette semaine en Montérégie.

Avant de vous présenter pour une deuxième dose, assurez-vous qu'au moins 4 semaines (28 jours) se sont écoulées depuis votre première dose. Le vaccin Moderna est réservé au 18 ans et moins. Le vaccin Pfizer est réservé au 12 ans et plus. Ne vous présentez pas en clinique de vaccination sans rendez-vous si vous êtes en isolement ou en quarantaine.

Site Panama de Brossard

- Mardi 20 juillet de 9:30 à 16:30 (Pfizer)

- Mercredi 21 juillet de 9:30 à 16:30 (Moderna)

- Jeudi 22 juillet de 12:30 à 19:30 (Moderna)

Site de Lacolle

- Lundi 19 juillet de 12:30 à 19:30 (Moderna)