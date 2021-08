Deux options pour acheminer une requête à Chambly

Un filtreur de piscine trop bruyant? Un nid-de-poule dérangeant? Une collecte qui reste sur en bordure de votre terrain? La Ville de Chambly rappelle à ses citoyens qu’ils bénéficient de deux options pour acheminer une requête, soit sur le site Internet de la municipalité ou via l’application pour téléphone intelligent Voilà ! Signalement.

Disponibles depuis la fin de l’année 2020, ces deux moyens électroniques visent à améliorer l’efficacité du service à la clientèle de la Ville tout en bonifiant la qualité de vie de sa population.

Grâce à ceux-ci, les citoyens n’ont plus à de séplacer et peuvent communiquer leur requête en tout temps, selon leur horaire et disponibilité. De plus, ils peuvent aussi s’assurer du suivi de leur dossier.

Requêtes en ligne

En se rendant sur le site Internet de la municipalité, le citoyen voulant faire une requête doit d’abord remplir un court formulaire. Il cible l’emplacement de la demande, choisit la nature du problème dans une liste en laissant un bref descriptif de la situation. Il a aussi la possibilité de joindre un document. Un numéro de dossier est ensuite transmis par courriel, permettant de suivre le parcours de la requête.

Les demandes sont ensuite traitées par un responsable du Service des travaux publics ou du Service de la planification et du développement du territoire, qui en assure le suivi et voit à régler le dossier dans les meilleurs délais. Les différents types de requêtes peuvent concerner une multitude de situations comme le bruit, les animaux, les collectes, l’arrosage, le déneigement, les bris d’équipements, le vandalisme, la signalisation, etc.

Voilà ! Signalement

Disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play, l’application pour téléphone intelligent ou tablette électronique, Voilà ! Signalement, permet aux citoyens de signaler un problème non urgent et de l’accompagner d’une photo. À l’aide de la géolocalisation, le citoyen peut cibler un bris ou simplement inscrire une adresse civique à proximité du problème.

Il doit sélectionner la nature du problème, ajouter une description et prendre une photo. Voilà ! Signalement achemine instantanément la demande au Service des travaux publics de la Ville de Chambly qui l’évalue afin de prioriser ses interventions. Le citoyen reçoit un numéro de dossier permettant de suivre le cheminement. Également, un courriel lui est acheminé, confirmant la réception de la demande.

Par téléphone ou courriel

Il est toujours possible de déposer une requête en communiquant les services municipaux par téléphone ou par courriel.

Service des travaux publics par téléphone au 450 658-2626 ou par courriel à [email protected]

Service de la planification et du développement du territoire au 450-658-0537 ou par courriel à [email protected]

Requête urgente

Pour effectuer une requête urgente en dehors des heures de bureau, veuillez communiquer avec la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent au 1 888 678-7000 ou 911.