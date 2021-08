Richelieu célèbrera le retour de la Fête d’automne

Après une pause pandémique, la Ville de Richelieu célèbrera le retour de sa traditionnelle fête d’automne, le 11 septembre prochain, derrière l’école Curé-Martel (110, 7e Avenue). Pour l’occasion, les citoyens sont invités à venir rire en compagnie de certains des humoristes lors d’un gala d’humour des plus relevés.

Le spectacle, qui aura lieu à 20h, sera aussi précédé d’un 5 à 7 lors duquel lesconvives auront la chance de déguster une ou quelques-unes des bières de la Brasserie Artisanale Bedondaine et Bedons Ronds. Une consommation leur sera d’ailleurs remise avec leur billet. Ces derniers sont en vente dès maintenant à l’hôtel de ville de Richelieu (200, boul. Richelieu), au coût de 25$.

Moisson du rire

C’est tout un collectif d’artistes de l’humour qui montera sur les planches le 11 septembre prochain, dans le cadre de ce gala concocté spécialement pour l’occasion. Se succéderont Jo Cormier, Matthieu Pepper, Maude Landry, Guillaume Pineault et Pierre-Luc Pomerleau. Comme lors des précédentes éditions de la fête d’automne, ce spectacle sera présenté sous le chapiteau, mais devant un auditoire limité en raison des mesures sanitaires.

Plusieurs activités familiales en après-midi

Dès le début de l’après-midi, les petits et les grands pourront aussi venir profiter des jeux gonflables, jeu de poche géant, fers à cheval et autres activités familiales au parc Florence-Viens (900, rue des Oblats). Il sera aussi possible de savourer un rafraîchissement et quelques grignotines. L’accès au site sera totalement gratuit entre 13h et 17h.

Attention : à partir du 1er septembre, il sera nécessaire de présenter votre passeport vaccinal pour accéder à un événement de la Ville de Richelieu.