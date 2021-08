Chambly lance l'exposition Grains des couleurs

La Ville de Chambly a lancé l’exposition Grain des couleurs d’Audray De Serres, dans le cadre d’un vernissage au Pôle culturel en compagnie de l’artiste et de la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé.

Jusqu’au 8 novembre, l’exposition est accessible au public selon les heures d’ouverture du Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny) et est visible de l’extérieur via l’esplanade. Il est possible de l’admirer sous forme de galerie, en mode virtuel, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.

Pour plus d’information, communiquer avec le Service loisirs et culture, au 450 658-1778.