Replongez dans le passé de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly invite la population à plonger dans sa fascinante histoire et son riche patrimoine avec ces activités gratuites. En famille, en solo ou entre amis, soyez prêt pour un retour dans le passé.

Téléchargez gratuitement sur un appareil cellulaire un parcours audio géolocalisé disponible sur le site baladodécouverte.com.

Le parcours propose de découvrir la Ville par le biais de 34 points d’intérêts qui vous livreront faits historiques et anecdotes cocasses. Divisé en trois sections (canton, banlieue et bassin), sa narration est offerte par Kathleen Fortin et est campée dans une ambiance d’autrefois.

Jeu-questionnaire À la conquête de Chambly

Connaissez-vous vraiment l’histoire de Chambly ? Le jeu-questionnaire À la conquête de Chambly testera vos connaissances sur la période du début de la seigneurie et sur le développement de Chambly.

À chaque bonne réponse, votre personnage accumulera des écus, en plus d’apprendre sur l’histoire du fort, du canal et bien plus encore !

Pour plus d’information, visitez le site Internet : https://www.ville.chambly.qc.ca/liens-utiles-ville-de-chambly/culture-patrimoine/histoire-patrimoine/.

Chambly patrimonial MULTIMÉDIA

Vous êtes curieux de voir à quoi ressemblait le parc des Rapides à l’époque où c’était un complexe industriel ?

Développée par les étudiants du Collège Édouard-Montpetit, cette application multimédia ludique permet à tous de découvrir l’histoire et le patrimoine de Chambly, en accédant notamment à des reconstitutions 3D de bâtiments d’époque, vidéos, extraits de l’audioguide, cartes, photos et textes descriptifs.

Pour plus d’information, visitez le site Internet : https://www.ville.chambly.qc.ca/chamblypatrimonialmultimedia/accueil/.

Circuit patrimonial

Rendez-vous ensuite au Bureau d’accueil touristique de Chambly (1577, av. Bourgogne) pour obtenir votre dépliant ou téléchargez-le directement en ligne sur notre site Internet.

Celui-ci vous mènera à des aires d’interprétation thématiques vous permettant de découvrir des événements historiques de chaque secteur (industriel, commercial, villageois et institutionnel) ou illustrant des personnages historiques. Sur votre chemin, vous ferez la connaissance du fameux Jacques de Chambly et de l’homme d’affaires John Yule, entre autres.

De plus, portez attention aux plaques décrivant des caractéristiques architecturales de bâtiments privés ou publics comme le majestueux manoir de Salaberry ou la résidence monumentale qu’est le manoir Hertel de Rouville.