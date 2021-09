Application du passeport vaccinal dans les activités à Chambly

La Ville de Chambly tient à préciser que toutes personnes de 13 ans et plus souhaitant participer à certaines activités non essentielles organisées par la municipalité doivent présenter leur passeport vaccinal et une pièce d’identité, et ce, conformément aux directives du gouvernement du Québec et de la Santé publique.

Lorsque le passeport vaccinal avec code QR est exigé, il est possible de le présenter de trois façons :

- format papier;

- fichier PDF sur un appareil mobile;

- application VaxiCode.

Peu importe le format, une preuve d’identité avec photo est également demandée pour les personnes âgées entre 16 et 74 ans. Notons que le gouvernement alloue une période d’adaptation jusqu’au mercredi 15 septembre, afin de permettre à tous de s’ajuster.

Lieux d’application

Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer à certaines activités et aux événements, de même qu’à certaines installations sportives. La Ville de Chambly prendra soin de spécifier les activités municipales où il sera exigé, afin de bien guider les citoyens dans leur planification. La liste complète sera accessible sous peu dans la section COVID-19. Précisons qu’il n’est pas requis pour les services essentiels, tels que la bibliothèque, les services offerts dans les bâtiments municipaux, les assemblées du conseil municipal et la cour municipale.

Il est possible de consulter les mesures détaillées établies par le gouvernement du Québec sur le site : https://bit.ly/passeport-vaccinal-gouvernement-quebec .

Pour plus d’information concernant cette nouvelle directive du gouvernement du Québec, on peut consulter le quebec.ca/passeportvaccinal.