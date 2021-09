Proactif Services Financiers remet 5 000$ à la Fondation Santé

Les employés de Proactif Services Financiers ont amassé plus de 5 000 $ samedi dernier, échangeant vestons et cravates pour des vêtements de sport dans le cadre du Défi Je bouge de la Fondation Santé.

En plaçant l’humain au cœur de ses actions, la Fondation Santé mobilise la communauté du Haut-Richelieu, de Rouville et du Bassin de Chambly afin de soutenir des projets visant l’amélioration continue des soins de santé, de la naissance à la fin de vie.

Bien motivée à atteindre son objectif, l’entreprise encourageait employés, clients, partenaires et amis à faire des dons pour encourager leur équipe qui se lançait un défi qui se voulait individuel, mais qui s’est avéré très rassembleur. « Je viens de la région, il est important pour moi de m'impliquer, notre équipe participe chaque année ! » lance Charles Messier, président de Proactif. « Je voulais laisser le choix à nos gens de se fixer un objectif sportif à la hauteur de leurs capacités et dans leur propre environnement. Notre équipe se tient, je suis très fier de notre Défi et du montant amassé pour la Fondation. »

Tous les membres de l'équipe ont participé. M. Messier a parcouru 200 kilomètres à vélo, Marie-Ève Mc Lean et Nadia Tanguay ont réalisé chacune 5 km de course, Alexandre Marion a choisi d’effectuer son premier demi-Ironman et leur collègue Alexandre Dupont a pédalé 50 kilomètres suivis d’un 22 kilomètres de course accompagné de ses deux filles.

Plus de 5 000 $ pour nos soins de santé locaux

L'entreprise invitait les participants à donner généreusement à leur défi afin de les encourager et l’enthousiasme soulevé a été des plus impressionnants ! De plus, en soutien à l'un de leurs collègues ayant vécu une épreuve difficile avec leur enfant, Proactif s’est engagée à faire un don à la Fondation CHU Sainte-Justine équivalent à la somme amassée par l'équipe pour le Défi Je bouge.