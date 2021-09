Un bilan positif pour la 9e édition du festival Kaput!

Les 28 et 29 août derniers le festival Kaput! était de retour pour sa 9e édition à l’espace culturel Aurèle-Dubois. Malgré le temps pluvieux et le contexte sanitaire, l’évènement aura réussi à attirer plus de 2400 personnes qui ont pu faire de belles découvertes parmi les 54 exposants et les différentes activités proposées.

La méga vente de livres usagés de la bibliothèque a connu un beau succès. Sur les 10 000 livres disponibles à 1 $, 6540 livres ont trouvé preneurs. Ceux-ci provenaient de dons citoyens et d’un travail d’élagage.

Plusieurs remises de prix agrémentaient le festival : Madame Éliane Pilote de Beloeil remporte le bon d’achat de 150 $ à dépenser chez l’artisan de son choix, alors que Madame Nadine Viau de Beloeil remporte une session de cours gratuite offerte par un organisme de Beloeil. Cette année, le prix Coup de cœur du public a été décerné ex-aequo à l’artiste Marie Robitaille et à l’artiste Sylvain Fortin, créant tous deux avec des rebuts métalliques. Le prix du jury a été remis à l’Esplumoir de Merlin avec sa collection de vêtements écolos. L’organisme Sculpture sur bois Beloeil a remporté à la fois le prix Coup de cœur du public et le prix du jury pour la présentation de son kiosque.

La Ville de Beloeil remercie ses nombreux collaborateurs et partenaires, dont Metro Plus Riendeau. Fort de son succès, l’évènement sera de retour pour son 10e anniversaire les 27 et 28 août 2022. L’appel de candidatures des exposants débutera dès mars 2022.