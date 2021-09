Des travaux afin d’accueillir un poste de relève pour la Régie de police

La Ville de Chambly informe la population que des travaux d’aménagement sont en cours, dans le but d’accueillir un poste de relève pour les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent, lequel sera aménagé à l’arrière des bureaux du Service d’incendie de Chambly, au 1301, boulevard Fréchette.

Ces travaux, qui représentent un investissement de l’ordre de 500 000 $, s’échelonneront jusqu’au mois de novembre 2021. À la suite de quoi, ce lieu permettra aux policiers d’y rédiger leurs rapports, d’y rencontrer les citoyens au besoin, de même que d’y prendre leurs pauses-repas.

Puisque les policiers sont généralement en patrouille, ceux-ci n’exerceront pas une présence permanente. Ainsi, les citoyens qui souhaitent s’entretenir avec un policier devront prendre un rendez-vous au préalable, en composant le 1 888 678-7000. Il importe de rappeler que pour toute situation urgente, il demeure primordial de composer le 9-1-1.

« Nous nous réjouissons à l’idée que la Régie de police revienne à Chambly et marque davantage sa présence. Cette proximité contribuera à une présence policière accrue dans nos quartiers et favorisera les échanges constructifs. Ce poste de relève facilitera également le travail des policiers et simplifiera les déplacements des citoyens pour aller à leur rencontre. »

- Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly