Le Régime québécois d'assurance parentale bonifié pour les travailleurs à faible revenu

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé cette semaine une bonification de la mesure de majoration des prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).

Les parents qui gagnent un revenu inférieur à 540 $ par semaine pourront avoir droit à une prestation majorée pouvant atteindre jusqu'à 85 % ou 100 % de leur revenu hebdomadaire moyen, selon l'option du régime qu'ils auront choisie, plutôt que 55 % à 75 % comme le prévoit actuellement le RQAP pour l'ensemble de sa clientèle.

Le calcul de la prestation est désormais basé sur le revenu individuel et non pas familial.

Le seuil d'admissibilité à une prestation majorée suivra les indexations au salaire minimum. Par conséquent, un plus grand nombre de parents pourront être admissibles et bénéficier de prestations majorées plus généreuses.

Aucune démarche de la part des parents n'est nécessaire, car l'admissibilité et le calcul de la prestation majorée seront établis automatiquement lors de la demande de prestations.

Québec estime que ce changement profitera à quelque 17 000 parents annuellement. De ce nombre, on estime qu'environ 14 000 mères pourront bénéficier d'une prestation bonifiée et que la mesure sera bénéfique pour les travailleuses et les travailleurs autonomes, soit environ 47 % des mères prestataires et 33 % des pères prestataires du RQAP qui ont ce statut.

Cette bonification permettra à certains parents d'avoir accès à une prestation majorée, alors qu'ils n'y étaient pas admissibles auparavant, puisque leur revenu familial est supérieur à 25 921 $.