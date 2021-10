Fermetures de nuit à prévoir sur l'autoroute 20 et la route 132 à Saint-Lambert

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que la poursuite des travaux de réparation de la chaussée nécessitera des fermetures de l’autoroute 20/route 132 en direction est à Saint Lambert. Les interventions continueront d’être réalisées la nuit afin de limiter les répercussions des fermetures sur la circulation.

Gestion de la circulation : Les 3, 4, 5, 6 et 7 octobre, de 21 h 30 au lendemain à 5 h

Il y aura fermeture complète de l’autoroute 20/route 132, en direction est, entre les sorties no 78 (boulevard Laurier/route 112) et no 79 (avenue Notre-Dame/pont Victoria). Cela implique donc la fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute 20/route 132 en direction est, à partir du boulevard Simard et de la rue Riverside.

Un détour sera indiqué par des panneaux de signalisation. Les usagers de la route seront invités à prendre la sortie no 78, puis à continuer sur la rue Riverside jusqu’à l’avenue Notre-Dame, pour ensuite reprendre l’autoroute.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou se prolonger.