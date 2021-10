La Ville de Chambly amorce les travaux préparatoires du Jardin Boileau

La Ville de Chambly tient à informer les citoyens que le projet lauréat du budget participatif 2020 intitulé Le Jardin Boileau : entre le passé et le présent proposé par madame Karine Boulanger, est amorcé et sera complété à l’été 2022, sur le site de l’ancienne maison Boileau.

Les plans d’aménagement et devis, de même que la conception des éléments d’interprétation sont finalisés. Dès l’automne, la production des éléments d’interprétation sera entamée. Aussi, la municipalité entreprend des travaux d’aménagement permettant la préparation du site, notamment en ce qui a trait au nivellement du terrain, de même que l’apport d’eau et d’électricité. Toutefois, la majeure partie des travaux d’aménagement se fera au cours du printemps 2022.

Ce projet, inspiré de l’histoire du site de l’ancienne maison Boileau, comprendra des jardins rustiques à la française, un petit verger et une aire de détente. On y trouvera également une petite placette, une galerie d’antan, un cadran solaire et des sentiers de découverte. Des modules d’interprétation rappelleront l’histoire du site et de la famille Boileau.

La finalisation des travaux est prévue pour le début de la saison estivale 2022. Ce projet représente un investissement de quelque 600 000 $, dont 100 000 $ proviennent du budget participatif 2020 et 500 000 $ découlent du fonds de roulement de la municipalité.