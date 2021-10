Toilettes publiques accessibles tout l'hiver à Chambly

La Ville de Chambly tient à informer les citoyens et les passants que les toilettes de la halte de repos située au 1900, avenue Bourgogne seront accessibles durant tout l’hiver, et ce, tous les jours entre 8 h et 20 h.

De leur côté, les toilettes publiques situées à l’intérieur de l’édifice Joseph-Ostiguy (ancienne bibliothèque sur l’avenue Bourgogne) seront fermées à partir du mardi 12 octobre.

Rappelons que la municipalité avait ouvert de nouvelles toilettes publiques dans le Vieux-Chambly afin de répondre à la demande des nombreux visiteurs du secteur, en juin dernier.