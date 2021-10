Fermeture de la route 223 entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu à compter du 18 octobre 

La réalisation de travaux par Parcs Canada nécessitera une fermeture de la route 223, à Carignan, à compter du 18 octobre. Durant la fermeture, qui devrait être en place jusqu’à la mi-novembre, seule la circulation locale sera possible entre la route 112 ou le chemin de la Grande-Ligne et le Pont 7 du Canal-de-Chambly.

Gestion de la circulation à compter du 18 octobre, jusqu’à la mi-novembre :

Fermeture de la route 223 entre la route 112 (limite de Chambly) et le chemin de la Grande Ligne (limite de Saint-Jean-sur-Richelieu).

Les travaux se déroulant au Pont 7 du Canal-de-Chambly, seule la circulation locale sera maintenue entre la zone de travaux et la route 112 ou le chemin de la Grande-Ligne. Aucune circulation ne sera possible sur la route 223 entre les rues Auclair et O’Reilly, à Carignan.

Durant cette fermeture, les usagers de la route qui ne résident pas dans le secteur devront privilégier, en fonction de leur destination, les routes 112 et 133 ainsi que les autoroutes 10 et 35. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être prolongés.