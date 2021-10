Détour sur l'autoroute 20 entre Mont-Saint-Hilaire et Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation de la chaussée nécessiteront des entraves sur l’autoroute 20, entre Mont-Saint-Hilaire et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Les interventions seront réalisées la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation, qui se fera à contresens.

Gestion de la circulation : les 17, 18, 19, 20 et 21 octobre, de 21 h au lendemain à 5 h

Fermeture de la chaussée de l’autoroute 20 ouest, entre la bretelle de sortie no 115 (La Grande-Allée) à Mont-Saint-Hilaire et la bretelle de sortie no 109 (Beloeil/rue Saint-Jean-Baptiste/Saint-Mathieu-de-Beloeil) à Saint-Mathieu-de Beloeil : la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée (une voie disponible par direction).

La fermeture de la chaussée de l’autoroute 20 ouest implique par défaut : • La fermeture des bretelles de sortie no 113 (Mont-Saint-Hilaire/Ch. des Patriotes/St-Jean-sur-Richelieu/St-Charles-sur-Richelieu) et no 112 (Beloeil/rue Richelieu/St-Marc-sur-Richelieu) de l’autoroute 20 ouest.

La fermeture des bretelles menant de la route 133 à l’autoroute 20 ouest et celle menant de la rue de l’Industrie à l’autoroute 20 ouest.

Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation. La vitesse maximale permise sera abaissée à 80 km/h sur l’autoroute 20, dans la zone du chantier. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou se prolonger.