Fermeture du tunnel vers Montréal du 22-25 octobre

D’importantes fermetures sont prévues dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la fin de semaine du 22 au 25 octobre. Ces entraves sont notamment requises afin de poursuivre l’installation des poutres paralumes et d’effectuer du marquage.

Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir. Les usagers sont invités à éviter le secteur si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.

Entraves de fin de semaine – Du 22 au 25 octobre

- Fermeture complète des autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P.‑E.‑Trudeau de l'autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi 5 h;

Les entrées de ce tronçon seront fermées dès vendredi 23 h 30.

- L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps, un chemin balisé sera disponible à partir du boulevard Marie-Victorin;

- Fermeture partielle (une voie fermée) de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 3 - Rue Notre-Dame et la route 132 (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h;

- Fermeture de la rue Notre-Dame Est en direction est entre les rues des Futailles et Curatteau, de vendredi 22 h à lundi 5 h;

La circulation locale sera permise pour accéder au port de Montréal.

Entraves de nuit – Du 22 au 27 octobre

- Fermeture complète de nuit de l’autoroute 25 direction nord entre l’échangeur Souligny et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, selon l’horaire suivant :

De vendredi 22 h à samedi 7 h

De samedi 22 h à dimanche 8 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

- Fermeture complète de l’autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P.‑E.‑Trudeau et l’entrée en provenance de la route 132 en direction est vers l’autoroute 20 est, selon l’horaire suivant :

De vendredi 22 h à samedi 6 h

De lundi 22 h à mardi 5 h

De mardi 22 h à mercredi 5 h

Entraves à venir

Des fermetures complètes en direction de Montréal ou de la Rive-Sud sont prévues toutes les fins de semaine jusqu’en décembre 2021. Une fermeture du tunnel en direction de Montréal est planifiée lors de la fin de semaine du 29 octobre au 1er novembre.