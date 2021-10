Comment réduire ses déchets? Trucs et astuces de la Ville de Chambly

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), qui se déroule du 23 au 31 octobre, la Ville de Chambly rappelle à la population l’importance d’adopter une gestion écologique des déchets et une consommation plus responsable.

La municipalité propose plusieurs conseils pour diminuer les matières résiduelles sur son site Internet. Par exemple, avec la fête de l’Halloween qui arrive sous peu, voici quelques idées :

- Réutilisez les décorations et costumes des années précédentes;

- Achetez ou vendez des déguisements et des décorations usagés;

- Fabriquez ses costumes;

- Réduisez les emballages utilisés;

- Privilégiez la marche lors de la collecte;

- Utilisez une taie d’oreiller ou un sac réutilisable pour les friandises;

- Achetez les citrouilles localement, cuisinez-les et déposez les restants dans l’Organibac !



On y retrouve également des conseils sur comment concocter des repas zéro déchet, fêter Noël de façon plus écologique et éviter le gaspillage alimentaire. Différents conseils pour faciliter le tri des matières résiduelles à la maison sont aussi disponibles.



Pour plus d’information, visitez le site ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/conseils-pour-diminuer-vos-matieres-residuelles/.



Subventions pour les citoyens

Toujours dans l’optique de réduire la production des déchets, la Ville offre différentes subventions aux citoyens, dont celles pour l’achat de couches, produits d’hygiène féminine et sous-vêtements absorbants réutilisables, ou encore, pour l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie ou d’une trousse d’eau potable.

Pour connaître l’ensemble des subventions et programmes disponibles, visitez le site ville.chambly.qc.ca/environnement/subventions.