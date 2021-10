Un montant de 45 000$ pour les personnes aînées de la région de Chambly

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu’à la suite de l’appel de projets 2021-2022 du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), un montant de 45 000$ est octroyé pour le projet de maintien et adaptation du service alimentaire du Centre communautaire l’Entraide Plus.

Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités destinées aux aînés, grâce à l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités.

Les activités soutenues doivent :

• prévenir le déconditionnement chez les personnes aînées;

• contrer leur isolement social;

• les valoriser et encourager leur participation sociale;

• assurer leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.



« Ces initiatives sauront faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes aînées du Québec. Grâce à ces projets financés dans le cadre du PAAQ, celles-ci verront leur qualité de vie s’améliorer de manière durable. D’ailleurs, elles pourront à leur tour contribuer au dynamisme de leur communauté en s’investissant activement dans la vie collective, tout en se sentant en sécurité et bien soutenues au quotidien », précise Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

« Je suis très fier que notre région participe activement au mieux-vivre de nos personnes aînées. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui travaillent à améliorer la qualité de vie de nos aînés. Ce montant que nous recevons aidera au déploiement de notre projet. C’est une excellente nouvelle pour les personnes aînées de Chambly et pour leurs proches, et je m’en réjouis grandement », ajoute Jean-François Roberge, député de Chambly.



Rappelons que l’appel de projets s’est déroulé du 12 avril au 28 mai 2021. En tout, 106 organismes se partagent un financement total de 3 782 012 $.

L’aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l’acquisition de matériel ou d’équipement essentiel au déroulement des activités. L’aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.

La mise en œuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l'une des mesures prévues au Plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des personnes aînées.