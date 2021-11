N’oubliez pas le changement d’heure durant la nuit de samedi à dimanche

À 3 h durant la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer nos montres et horloges d’une heure et il sera alors 2 heures.

Ce sera le retour à l'heure normale de l'Est et les Services de sécurité incendie un peu partout au Québec en profitent pour rappeler de procéder à une vérification de l'état des batteries de vos avertisseurs de fumée et les changer au besoin.

Les pompiers ajoutent qu’il en va peut-être de votre sécurité ainsi que celle de votre famille.

Ce changement signifie aussi que les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion bénéficieront d'une heure additionnelle pour vendre ou servir des boissons alcooliques.