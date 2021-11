Retour sur le rapport annuel 2020-2021 du CISSS de la Montérégie-Est

C’est sous le thème rassembleur « Ensemble dans l’adversité », que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a présenté le 2 novembre dernier, lors de sa séance publique d’information, quelques faits saillants contenus dans le rapport annuel 2020-2021 de l’établissement.

La dernière année fut marquée par la pandémie de la COVID-19 et cette crise mondiale a pu être traversée grâce à l'engagement et au dévouement des 16 000 employés. La mobilisation des équipes a permis à l'établissement de poursuivre ses grands projets et de déployer les forces nécessaires pour réorganiser ses activités.

L’innovation est aussi au cœur des préoccupations de l’organisation. De nouveaux programmes de prévention du déconditionnement, des services de télésanté, des formations novatrices en hygiène et salubrité et un projet pilote en santé mentale avec le service de police de Longueuil ont, entre autres, été implantés. Finalement, la crise sanitaire a poussé, sur différents fronts, au dépassement.

Voici, en chiffres, quelques accomplissements :

• Plus de 215 000 dépistages effectués

• Près de 800 dépistages par jour

• Près de 73 000 personnes vaccinées (au 31 mars 2021)

• 3 hôpitaux réaménagés en unités chaudes pour accueillir les usagers atteints de COVID-19

Lors de cette séance, la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services a également présenté un aperçu des résultats de son rapport annuel de la dernière année. Aucune plainte en déontologie n’a été traitée par les membres du conseil d’administration au cours de l’année 2020-2021.

Les rapports annuels 2020-2021 du CISSS de la Montérégie-Est et de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services sont disponibles à l’adresse www.santeme.quebec.