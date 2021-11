Québec en Alerte: un test sera fait ce mercredi

Ce mercredi, le 17 novembre à 13h55, le Ministère de la Sécurité publique du Québec procèdera au test du système Québec En Alerte. Cette alerte sera diffusée dans toutes les provinces et territoires du Canada, à la télévision, à la radio, sur les appareils sans fil compatibles à un réseau LTE, sur le site Internet et sur les comptes Twitter, Facebook et Instagram du gouvernement.

Le message sera très clair et précisera qu'il ne s'agira pas d'une situation réelle et qu'il n'y aura pas de danger pour a santé ou la sécurité des citoyens.

Le MSP rappelle qu'il n'est pas possible de se désabonner de ce service essentiel et ce ne sont pas tous les citoyens qui reçoivent le test d'alerte sur leur téléphone sans fil. Pour recevoir l'alerte, le téléphone cellulaire doit être compatible et connecté à un réseau LTE au moment où l'alerte est lancée.

Le système Québec En Alerte informe rapidement la population dans l'éventualité où elle devrait se mettre à l'abri ou adopter un comportement de sécurité en raison, par exemple, d'un risque d'explosion, d'un risque chimique, d'une tornade ou d'une autre menace à la vie. Ce système permet aussi la diffusion d'une alerte AMBER visant à alerter la population en transmettant rapidement de l'information cruciale lorsqu'un enfant est enlevé et que les autorités craignent pour sa vie.

Québec En Alerte constitue un moyen complémentaire aux médias traditionnels, aux médias sociaux et aux autres outils d'alerte aux citoyens dont disposent les municipalités et les intervenants d'urgence.

Il est à noter que les messages d'alerte au public sont diffusés simultanément en français et en anglais afin qu'un maximum de personnes puissent comprendre le message.