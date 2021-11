La Ville de Chambly poursuit les travaux d’entretien de la piste de ski de fond

La Ville de Chambly souhaite aviser les citoyens qu’elle poursuit les travaux d’entretien des sentiers de ski de fond, au parc-nature Fonrouge, lesquels prendront fin au plus tard le 19 novembre.

En effet, puisque la nature reprend ses droits pendant la période estivale, l’entretien annuel des sentiers de ski de fond demeure essentiel afin d’assurer la pérennité du réseau et la sécurité des utilisateurs. Cet entretien est fait scrupuleusement, à la lumière des normes dictées par le Guide des principes d’aménagement, d’entretien et de signalisation des sentiers, élaboré par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Des travaux supplémentaires sont également effectués à la suite d’une recommandation du Service d’incendie, afin de permettre un accès sécuritaire, dans le cas d’une intervention engendrée par un accident.

Les travaux sont effectués en régie par l’équipe de cols bleus du Service loisirs et culture, visant à effectuer un travail de surface, par le biais d’élagage et de débroussaillage; la coupe d’arbres morts ou dangereux; le remplacement de ponts; ainsi que le retrait de grosses roches et de racines nuisibles. Ils assurent un dégagement de 2,2 mètres de largeur, correspondant à la largeur de la piste et des espaces de dégagement latéraux; de même qu’un dégagement de tête de 2,5 mètres, contribuant à une hauteur sécuritaire. Pour ce faire, les employés utilisent des équipements tels qu’une mini-excavatrice, un véhicule tout-terrain à quatre roues, d’une remorque et de scies mécaniques.

Raquette et ski de fond

Rappelons que la piste de ski de fond située au parc Fonrouge, propose près de six kilomètres de sentiers, dans un secteur boisé sur la plus grande partie du parcours, accessible aux fondeurs dès qu’il y a suffisamment de neige.

Précisons que la Ville travaille présentement avec un organisme afin de maintenir les sentiers de fatbike qui se situent dans ce même boisé. De leur côté, les amateurs de raquette pourront continuer à emprunter les sentiers de fatbike ou circuler en bordure des pistes de ski de fond, alors que les randonneurs seront invités à circuler en bordure des pistes de ski de fond.