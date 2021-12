La Ville de Chambly rappelle les directives à respecter pour le conteneur de verre

La Ville de Chambly souhaite rappeler aux citoyens que le site situé à proximité de l’Écocentre (2400, boul. Industriel) est utilisé uniquement pour recueillir les contenants et bouteilles de verre, les masques et gants jetables et les bouchons de liège.

En raison du fort achalandage et d’un manque de respect de certains citoyens, la municipalité a procédé à l’installation de caméras afin de conserver le site propre et sécuritaire.

Pour aider les citoyens à se départir adéquatement de leurs matières résiduelles, il est possible de consulter la section Environnement du site ville.chambly.qc.ca ou d’utiliser l’application Ça va où ? de Recyc-Québec.

Rappels sur les différents services offerts aux citoyens

Dépôt pour les contenants de verre : situé devant l’Écocentre, il permet de se défaire gratuitement des contenants et bouteilles de verre.

Surplus de carton : il est possible de se défaire de vos surplus de carton par le biais de la collecte des matières recyclables. Il suffit de rassembler vos cartons dans une même boîte et de la déposer à côté de votre bac. La longueur des morceaux ne doit pas dépasser 1 mètre (3 pieds) de longueur. Si vous avez des surplus de matières recyclables mélangées, utilisez un sac transparent bien fermé et déposer à côté du bac également.

Collecte des encombrants : effectuée tous les deux mois en même temps que la première collecte des ordures ménagères. Les encombrants sont du mobilier ou des objets volumineux d’origine domestique, tels que : divans, tables, chaises, bibliothèque, tapis ou toile de piscine (attaché). La dimension des rouleaux de tapis, des morceaux rigides ou toutes autres matières pouvant être tranchantes comme les vitres recouvrant une table doivent être de dimensions inférieures à 1,5 m par 0,8 m et de vingt-cinq (25) kilogrammes maximum. Il est à noter que les divans et autres meubles détrempés ne seront pas ramassés puisqu’ils risquent d’être trop lourds.

Il est important de donner une deuxième vie à vos biens encore utiles. Plusieurs possibilités s’offrent à vous, tels que : Marketplace (Facebook), Kijiji, Les pacs, la Maison Simonne-Monet-Chartant (450-658-9780 poste 224) ou Meublétout à McMasterville (450 464-7888).

Matériaux de construction : l’Écocentre est fermé jusqu’au 1er avril 2022. Pour vous défaire de vos matières, vous pouvez vous présenter aux Écocentres environnants qui acceptent les citoyens non-résidants (Compo-Haut-Richelieu ou autres).

Service de collecte à la porte avec frais (encombrants et matériaux de construction) :

Écocentres Compo-Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu (450 347-0299)

Solution Ramasse-tout (514 924-9922)

1-800-RAMASSE (1 800 726-2773) www.RAMASSE.ca

1-800-GOT-JUNK (1 800 468-5865) https://www.1800gotjunk.com/ca

Collecte des électroménagers et métaux divers : cette collecte sur demande est effectuée gratuitement à chaque 1er lundi du mois, à la porte. Pour en bénéficier, il suffit de remplir le Formulaire – Collecte des électroménagers et métaux divers en ligne ou communiquer avec le Service des travaux publics au 450 658-2626. Les objets à ramasser doivent être déposés à l’extérieur, sur le côté du bâtiment, la veille de la collecte, et y demeurer jusqu’à ce que la collecte soit effectuée. Cette collecte ne peut, en aucun cas, être effectuée à l’intérieur d’une résidence. La prochaine collecte aura lieu le lundi 6 décembre.

Dépôts d’appareils électroniques et informatiques : En collaboration avec l’ARPE-Québec, ce dépôt permet aux citoyens et aux entreprises de se défaire adéquatement de leurs appareils qui envoient du son, des images ou des données. Pour ce faire, il suffit de se présenter au 2500, boulevard Industriel, du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h ou le vendredi, de 8 h à 12 h (sauf les jours fériés) et déposer le matériel à l’endroit indiqué. Il est à noter que le matériel recueilli sera traité de manière respectueuse de l’environnement, dans le but de le détourner des sites d’enfouissement et de lui donner une deuxième vie.

Dépôt de piles usées : les citoyens peuvent se défaire de leurs piles usées en les déposant dans les collecteurs prévus à cet effet, accessibles dans les bâtiments municipaux, selon les heures d’ouverture.

Résidus domestiques dangereux : les citoyens peuvent se défaire gratuitement de leurs résidus domestiques dangereux (RDD) en les déposant chez Veolia (2630, boulevard Industriel) lors des journées et heures prescrites seulement, avec une preuve de résidence. Ces produits sont refusés en tout temps lors des collectes municipales.

Il est à noter que les pots de peinture secs ou avec moins de 2 cm de peinture au fond peuvent être déposés dans le bac de recyclage. De plus, sachez que la plupart des quincailleries acceptent les restants de peinture, les piles et ampoules.

Pour connaître les matières acceptées et refusées, de même que toutes les informations liées à ses services, visitez la section Environnement du site ville.chambly.qc.ca ou communiquez avec le Service des travaux publics au 450 658-2626.