30 M$ pour l’acquisition d’autobus électriques dans quatre régions du Québec

Grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec, il y aura, d’ici 2024, 24 nouveaux autobus urbains entièrement électriques sur les routes de 4 régions du Québec. En effet, le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de l’Outaouais (STO), la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et la Société de transport de Sherbrooke (STS) pourront bénéficier d’une aide financière gouvernementale pour l’achat de ces autobus.

Ces acquisitions pourront être financées par l’intermédiaire de différents programmes fédéraux et provinciaux, soit le programme d’infrastructure Investir dans le Canada, le Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes, le Programme d’aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif et le Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Cet appui aux sociétés de transport s’inscrit dans le projet d’électrification des transports contenu dans le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) développé par le gouvernement du Québec. Ce plan vise à ce que les autobus électriques représentent 55 % du parc total d’autobus urbains d’ici 2030, ce qui équivaut à la mise en service de près de 2 200 autobus électriques dans les prochaines années.

« Je suis très heureux de confirmer ces sommes qui nous permettent d’avancer dans l’ambitieux projet d’électrification des transports déployé par notre gouvernement. Ces investissements, qui s’ajoutent aux sommes historiques que nous consacrons à de nouveaux projets de transport collectif, témoignent de l’engagement de notre gouvernement pour une action environnementale énergique et l’amélioration des services à la population. » - François Bonnardel, ministre des Transports

Faits saillants

• Les 24 autobus seront répartis ainsi entre les sociétés de transport :

RTL : 10;

STO : 2;

STTR : 2;

STS : 10.

• Le PEV 2030 est la première politique-cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec. Il édifiera les bases d’une économie sobre en carbone, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère à l’horizon 2030. Il place aussi le Québec sur la bonne trajectoire pour atteindre sa cible de réduction des émissions de GES pour 2030 et la carboneutralité d’ici 2050. Le PEV 2030 mise sur les forces du Québec, dont son énergie propre, afin d’accélérer la transition climatique avec le plus de bénéfices possible pour la population et les entreprises québécoises.

« Collectivement, nous devons donner un coup de barre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dont la part principale vient du secteur des transports. Par l’entremise du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement du Québec est fier de soutenir les sociétés de transport dans l’électrification de leurs véhicules. Les investissements annoncés aujourd’hui contribueront à l’atteinte de notre objectif de réduction des émissions de GES d’ici 2030 et de carboneutralité en 2050. » - Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Dans le cadre du programme d’infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral a investi plus de 13 G$ dans des projets de transport en commun.