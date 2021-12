Des travaux de forage seront effectués aujourd'hui pour le futur réaménagement du parc des Rapides

La Ville de Chambly souhaite aviser les citoyens que l’entrepreneur mandaté par la municipalité pour réaliser les travaux d’aménagement du parc des Rapides procédera à des travaux de forage aujourd'hui, et ce, en prévision des travaux de réaménagement prévus au printemps 2022.

Au total, huit forages complémentaires seront effectués afin de préciser la caractérisation environnementale du site, dans le but d’assurer une meilleure gestion des surplus d’excavation lors des travaux. Cette opération, qui sera effectuée par une foreuse, n’aura aucun impact pour les usagers ou pour les riverains.

Rappelons que le projet de réaménagement du parc des Rapides a été élaboré à la lumière des commentaires formulés par les citoyens lors d’une consultation publique effectuée à l’été 2020.

Les travaux, de l’ordre de 1 000 000 $, contribueront concrètement à rafraîchir les installations actuelles tout en préservant son aspect naturel. Les interventions qui seront réalisées consistent à : refaire les sentiers permettant l’accès au parc et le retrait de celui en asphalte; procéder à l’ajout de mobilier urbain, tel que tables de pique-nique, bancs et poubelles; installer un bloc sanitaire (toilette) sobre et en retrait; compléter l’aménagement paysager. Les aires de repos et de tranquillité seront préservées, de même que les aires de jeux libres, en plus d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite