Profitez de la nouvelle année pour devenir mécanicien d'engins de chantier

Étant petits, vous êtiez passionnés par les engins de chantier: excavatrice, rétrocaveuse et autres? Si c’est encore le cas aujourd’hui et que vous aimeriez les voir de près, ce rêve pourrait se concrétiser grâce au Centre de formation Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion et son programme d’études Mécanique d’engins de chantier.

Une nouvelle cohorte va démarrer le 17 janvier prochain pour les personnes intéressées à se salir les mains et à plonger au coeur du moteur de ces équipements dans une salle de cours pas comme les autres.

Au terme de ce programme d’études de 1 800 heures, le diplômé pourra pratiquer les professions suivantes: entrepreneur et contremaître en mécanique et mécanicien d’équipement lourds.

Au quotidien, la personne qui exerce ces métiers est appelée à effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective, à vérifier des engins de chantier dans le but de cerner des problèmes de fonctionnement, d'en rechercher la cause et d'en localiser la source, à effectuer des réparations, des remplacements et des réglages et à procéder à des essais de fonctionnement.

L’huile et la graisse ne vous font pas peur? Envie de vous laisser tenter par ce nouveau domaine? Si c’est le cas, on peut obtenir tous les renseignements relatifs aux critères d’admission et au contenu du programme via ce lien.