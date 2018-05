C'est hier soir qu'avait lieu l'inauguration du Metro Plus Marieville

C’est hier soir qu’avait lieu l’inauguration soulignant la fin des rénovations au Metro Plus Marieville. Après 8 mois de travaux et un investissement de 6 millions $, le magasin de 30 000 pieds carrés a été revu de A à Z pour assurer une expérience de magasinage optimale, offrir plus de services aux consommateurs et donner aux produits toute l’importance qui leur revient.

En plus de revoir entièrement le décor, cette rénovation aura également permis d’agrandir le magasin de 7 000 pieds carrés, lui permettant ainsi de s’afficher dorénavant sous la bannière Metro Plus, d’ajouter des centaines de nouveautés, en plus de créer pas moins d’une quinzaine de nouveaux emplois.



Plus complet, plus frais

La fraîcheur, une des grandes priorités chez Metro, est omniprésente à l’intérieur du magasin.

L’impressionnant département de fruits et légumes a été repensé et propose une offre de produits bonifiée, dont plus de fruits et légumes frais coupés sur place. Un réaménagement complet du secteur de la boulangerie donne accès à une plus grande variété de pâtisseries et de produits Première Moisson, la célèbre entreprise québécoise.

Au rayon des viandes ainsi qu’à la poissonnerie, des équipes de professionnels derrière de nouveaux comptoirs de service préparent des coupes sur demande, suggèrent des produits et donnent des trucs pour réussir une préparation et une cuisson parfaites.

De nombreux repas prêts-à-manger, préparés par des chefs en magasin à partir de produits frais, sont offerts tous les jours dans le département des mets cuisinés Tout près tout frais.

Le Metro Plus Marieville offre également de délicieuses pizzas préparées et cuites en magasin, de même qu’un comptoir Aki Sushi proposant des mets thaïs cuisinés sur place.

L’ensemble des départements a été reconfiguré et propose un service professionnel et convivial afin d’offrir une expérience client encore plus agréable.



Enfin, des centaines de nouveautés attendent les consommateurs dans tous les départements, dont une plus grande variété de bières artisanales, une offre accrue de produits grands formats économiques, ainsi que l’arrivée d’une importante variété de produits sans gluten et biologiques.

L'implication de M. Bissonnette



Sylvain Bissonnette, propriétaire du magasin depuis 2011, ainsi que son équipe de 65 employés, sont très fiers de leur magasin et invitent la clientèle locale et régionale à venir les visiter.

En plus de nombreuses implications financières aux activités et organismes locaux, le magasin participe chaque année depuis 2012 au programme Croque Santé de Metro. C’est donc 13 000 $, soit 13 bourses de 1 000 $, que M. Bissonnette a remis au cours des 6 dernières années aux écoles primaires et secondaires de sa communauté, permettant ainsi à des centaines d’élèves de participer à des projets qui visent à augmenter la consommation de fruits et légumes.