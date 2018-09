4 marchés les plus prometteurs pour le business

Une entreprise sans perspectives de développement n’assure pas sa pérennité dans le temps. Pour conquérir de nouveaux marchés, il peut être intéressant de s’ouvrir à l’international. Malgré le contexte économique mondial, certains pays continuent de tirer leur épingle du jeu du fait d’une politique de soutien économique, d’une stabilité politique, de matières premières à prix très bas et surtout de l’émergence d’une classe moyenne en pleine croissance. Quels sont-ils ?

Chaque pays a ses propres particularités culturelles et comportements d’achat. Maîtriser leur mode de fonctionnement constitue un véritable enjeu pour votre implantation commerciale sur le plan marketing et communication. Recourir à un cabinet de traduction à Montréal implanté à l’international est sans aucun doute la clé de la réussite.

1.L’Inde

L’Inde fait partie des pays émergents en pleine croissance économique, son taux de croissance est en constante progression. Sa compétitivité est telle qu’elle fait même de l’ombre à la Chine.

Le secteur des produits chimiques et des plastiques est en forte demande du fait de son développement industriel. Les importations sont donc massives.

Du côté des machines et des biens d’équipement, la consommation de la classe moyenne émergente dépasse toute espérance.

2.Le Pérou

Avec 6,4 % de croissance attendue, le marché est particulièrement prometteur pour le secteur de l’électronique. 30 % seulement de la population ont accès à internet et la demande est soutenue. Le secteur de la construction y est également prometteur.

3.Le Vietnam

La politique de soutien à l’acquisition d’ordinateurs dans le milieu rural incite les gens à s’équiper. Côté pharmaceutique, la rénovation du système de santé est en cours et de nombreux investissements sont réalisés. De belles perspectives de développement en vue.

4.L’Afrique

L’e-commerce se développe à grands pas dans certains pays d’Afrique. L’Afrique du sud, le Kenya et le Nigéria en ont déjà les usagers. L’accès par le téléphone portable et à la 3 ou 4G sont des facteurs de croissance dans ce secteur. Le déploiement du réseau confirme d’ailleurs cette tendance. De plus, les internautes locaux acceptent mieux les publicités sur leur mobile que les Occidentaux, une belle opportunité sur le plan marketing.

Certes, il faut y adapter les moyens de paiement, la carte bancaire étant très marginale. Mais certains se substituent déjà aux services bancaires classiques : le service Mobile Payment ou Cash on delivery sont des solutions couramment plus utilisées. Quant aux livraisons, les villes disposent d’infrastructures adéquates.

Avec un business plan solide et un peu d’audace, vous pourriez faire des affaires à l’étranger.