Une nouvelle recrue du monde médiatique chez Culture Montérégie

L'organisme Culture Montérégie accueille en ses rangs une nouvelle recrue. Ancien animateur, producteur, journaliste et responsable de la programmation à la radio, dont CHOC-FM à Saint-Rémi, Samuel Gendron Mallet occupe maintenant le poste d’agent de communications. Un rôle parfait pour ce passionné de culture et de communications.

Samuel Gendron Mallet doit son expérience majoritairement au monde des médias où il a été, pendant plus de 8 ans, animateur et responsable de la programmation à la radio communautaire CHOC-FM en Montérégie. Celle-ci a fermé ses portes l’été dernier. Il a également été animateur, producteur et journaliste à la station CHEF-FM à Matagami.

Plus récemment, il occupait le poste d’agent de communications pour le Regroupement du conte au Québec.

« Nous saluons avec plaisir l’arrivée de Samuel dans l’équipe de Culture Montérégie. Son expérience des médias, son engagement dans la communauté culturelle en Montérégie et sa formation en communications font de lui une ressource précieuse pour promouvoir et mettre en lumière les artistes et les artisans de la culture de partout en Montérégie », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale.

Succédant à Jacinthe Barabé, agente de communications de l’organisme depuis 2008, M. Gendron Mallet est en poste depuis le 28 février.