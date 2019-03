Lorsqu’une entreprise cherche des opportunités de développement, elle peut notamment envisager de s’étendre à l’international. Découvrez ces 3 bonnes raisons de partir à la conquête des marchés étrangers :

Gagner plus d’argent

La première raison de vous étendre à l’étranger est d’augmenter vos gains. En élargissant votre marché, vous augmentez votre nombre de cibles et donc potentiellement vos revenus. Bien sûr, pour que le succès soit au rendez-vous, vous devez d’abord faire des études de marché afin d’adapter au mieux votre stratégie.

Ensuite, il sera peut-être nécessaire d’ajuster votre offre et votre communication aux spécificités de votre marché cible. Et si la langue du pays visé est différente de la vôtre, vous devrez également faire une traduction professionnelle dans la langue native pour tous vos supports. L’objectif est de conquérir le marché étranger de la même façon qu’une entreprise locale le ferait.

Découvrir de nouvelles idées

Deuxièmement, s’implanter sur des marchés étrangers est une formidable opportunité d’élargir vos horizons. En effet, en réalisant votre étude de marché, en discutant avec des locaux, en analysant les offres existantes et les demandes spécifiques, et même en réfléchissant vous-même à d’autres façons de conquérir le marché étranger, vous allez découvrir de nombreuses nouveautés.

Vous allez également générer de nouvelles idées, qui seront utiles pour vous étendre sur ce marché visé. Et ces idées seront potentiellement intéressantes pour améliorer votre offre sur votre marché de base. De quoi vous démarquer efficacement de vos concurrents !

Finalement, votre essor sur le marché étranger apportera autant à votre stratégie pour votre marché initial que l’inverse. C’est donc une démarche gagnant-gagnant.

Augmenter votre visibilité

Un troisième argument favorable à la conquête des marchés étrangers est la visibilité. En étendant votre offre et votre activité au-delà des frontières de votre marché initial, vous allez davantage faire connaître votre entreprise. Cette extension et cette visibilité accrues vont booster votre influence et même votre crédibilité.

Or ces facteurs sont de plus en plus importants dans la réussite d’une compagnie. En asseyant votre autorité et en vous faisant connaître à grande échelle, vous toucherez bien plus de cibles. Ce qui vous permettra d’augmenter votre clientèle totale. À condition de toujours vous adapter aux spécificités de chaque marché, évidemment.

Conclusion

Conquérir des marchés étrangers peut donc apporter de nombreux avantages à votre entreprise, à condition d’appliquer la stratégie adéquate.