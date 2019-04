Ouverture d'une nouvelle succursale Mondou à Beloeil

L'entreprise Mondou ouvrira un nouveau magasin, le samedi 4 mai prochain, au 250, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Beloeil. Situé à quelques pas seulement de son ancien emplacement (264, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), cette succursale d’une superficie de 4790 pieds carrés a été entièrement renouvelée afin d’offrir une expérience bonifiée à sa clientèle.

Question de célébrer en grand cette ouverture officielle, les 100 premiers visiteurs à se présenter sur place recevront une surprise, le samedi 4 mai, dès 9 h. Puis, tout au long de la journée, les clients recevront 15 $ de rabais à l’achat de 50 $ et plus (à cet établissement seulement). Ils auront aussi la chance de rencontrer Elizabeth Boutet, spécialiste en comportement animal. L’éducatrice canine se fera un plaisir de répondre à leurs questions, entre 9 h et 17 h. Les clients pourront également se faire photographier gratuitement avec leur animal de compagnie dans le Photobooth Mondou.

En plus de retrouver la plus vaste gamme de produits aux meilleurs prix, les membres Câlin bénéficieront des services gratuits de Lave-toutou et de Coupe-griffes, sur rendez-vous. Ils profiteront aussi gratuitement des populaires services de Pèse-toutou et de service à l’auto. La clientèle sera évidemment accueillie par une équipe d’employés passionnés qui lui permettront de vivre pleinement l’expérience Mondou qui fait sa réputation partout au Québec.

Mondou Mondon

Rappelons que la 2e édition de Mondou Mondon au profit des refuges est toujours en cours. Se déroulant jusqu’au 8 mai prochain, cette grande campagne de financement annuelle se tient dans les 67 magasins Mondou du Québec. Le public est invité à faire des dons en magasin ou encore au Mondou.com . Avec un don de 5 $ et plus, les clients recevront une sangle à cellulaire. Les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec afin d’aider le plus grand nombre d’animaux possible.

Fortement impliquée au niveau communautaire et ayant à cœur le bien-être animal depuis plus de 80 ans, Mondou participe généreusement à promouvoir et à financer des causes qui soutiennent les animaux. Chaque année, Mondou remet un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 refuges pour animaux abandonnés, soit 12 000 kg par mois. Et, depuis 20 ans, c’est un grand total de 2 millions de dollars et 110 tonnes de nourriture qui ont été remis à MIRA, un organisme dont l’objectif est d’accroître l’autonomie des personnes handicapées en leur fournissant gratuitement des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins.